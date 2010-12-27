В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу

Полиции удалось задержать мужчину. Ведется проверка.

Во вторник, 14 августа, полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего мигранта по подозрению в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщили "78.ru", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, за день до задержания в полицию с заявлением обратилась 65-летняя женщина, являющаяся опекуном пострадавшей. По ее словам над 15-летней школьницей надругался неизвестный мужчина, после чего скрылся с места преступления. Инцидент произошел в Красносельском районе 13 августа в 4:00 на парковке гипермаркета "Карусель", который располагается на улице Партизана Германа.

Преступника удалось поймать по горячим следам. Выходец из Таджикистана был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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