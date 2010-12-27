Ночью в Петербурге горели две квартиры

Пожарные выезжали во Фрунзенский и Московский районы.

Ночью в Петербурге горели две двухкомнатные квартиры. Пожарные выезжали во Фрунзенский и Московский районы. Об этом сообщает пресс-служба городского Управления МЧС.

Первый сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 22:54. По адресу Загребский бульвар, дом 27 загорелась комната площадью 12 квадратных метров. Огонь тушили полтора часа. Пожар удалось ликвидировать только в 00:35. В квартире нашли обгоревшие тела двух близнецов. Не смотря на многочисленные ожоги, правооханительным органам удалось разглядеть на них колото-резаные раны. В настоящее время по этому делу проводится проверка.

Спустя два часа, в 02:35, спасателям пришлось ехать по другому адресу. На проспекте Космонавтов, в доме 50/1 в двухкомнатной квартире загорелся балкон. В 03:27 огонь удалось потушить. Сведений о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на улице Ильюшина случился пожар: сгорел балкон.

Фото: pixabay.com