На улице Ильюшина случился пожар: сгорел балкон

Сегодня днем на улице Ильюшина случился пожар: загорелся балкон одной из квартир на шестом этаже. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.
На записи видно, что пламя уже потушили. Огонь уничтожил практически все стекла балкона, а также повредил стены. На месте происшествия работают пожарные. О пострадавших информации нет. Подписчики в социальных сетях сообщают, что слышали хлопок, "что-то взорвалось, типа баллона".
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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург