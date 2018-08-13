На улице Ильюшина случился пожар: сгорел балкон

Очевидцы прислали видео с места происшествия.

Сегодня днем на улице Ильюшина случился пожар: загорелся балкон одной из квартир на шестом этаже. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

На записи видно, что пламя уже потушили. Огонь уничтожил практически все стекла балкона, а также повредил стены. На месте происшествия работают пожарные. О пострадавших информации нет. Подписчики в социальных сетях сообщают, что слышали хлопок, "что-то взорвалось, типа баллона".

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург