Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 15:52
0
Alena_Zinovieva
135
Код вставки плеера

На улице Ильюшина случился пожар: сгорел балкон

0
 
 

Очевидцы прислали видео с места происшествия.

Сегодня днем на улице Ильюшина случился пожар: загорелся балкон одной из квартир на шестом этаже. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия.

На записи видно, что пламя уже потушили. Огонь уничтожил практически все стекла балкона, а также повредил стены. На месте происшествия работают пожарные. О пострадавших информации нет. Подписчики в социальных сетях сообщают, что слышали хлопок, "что-то взорвалось, типа баллона".

Ранее мы писали, что на стоянке в Лигово сгорели четыре грузовика.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: пожар , сгорел балкон
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5