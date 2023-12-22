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В квартире на Авиаконструкторов сгорел балкон
Сегодня, 17:53
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В квартире на Авиаконструкторов сгорел балкон

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На место случившегося прибыли 15 спасатели и три пожарные машины. Огнеборцы тушили пламя в течение 15 минут.

В Приморском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. На проспекте Авиаконструкторов в доме № 4 вспыхнуло пламя на балконе. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:58. Огонь распространился по площади один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 15 спасатели и три пожарные машины. Огнеборцы тушили пламя в течение 15 минут.

В результате возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Моравском переулке горел мусор в квартире.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар на авиаконструкторов, пожарные, сгорел балкон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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