В квартире на Авиаконструкторов сгорел балкон

На место случившегося прибыли 15 спасатели и три пожарные машины. Огнеборцы тушили пламя в течение 15 минут.

В Приморском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. На проспекте Авиаконструкторов в доме № 4 вспыхнуло пламя на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:58. Огонь распространился по площади один квадратный метр.

На место случившегося прибыли 15 спасатели и три пожарные машины. Огнеборцы тушили пламя в течение 15 минут.

В результате возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv