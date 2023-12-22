В квартире на Авиаконструкторов сгорел балкон

В Приморском районе сегодня, 10 апреля, произошел пожар. На проспекте Авиаконструкторов в доме № 4 вспыхнуло пламя на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 16:58. Огонь распространился по площади один квадратный метр.
На место случившегося прибыли 15 спасатели и три пожарные машины. Огнеборцы тушили пламя в течение 15 минут.
В результате возгорания никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Моравском переулке горел мусор в квартире.
Фото: Piter.tv
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