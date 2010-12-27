На стоянке в Лигово сгорели четыре грузовика

Три из них принадлежат супругам-предпринимателям.

На стоянке в Лигово загорелись четыре грузовика. Об этом пишет "Конкретно.ру".

Пожар произошел 12 августа в половине второго ночи на охраняемой грузовой автостоянке ИП "Быстров", которое располагается возле дома № 6 Станционного поселка. Обстоятельства, при которых выгорели кабины Volvo FX, капотного самосвала и IVECO, неустановлены.

Отмечается, что три автомобиля принадлежать супругам-предпринимателям, хозяином IVECO является 30-летний петербуржец.

На автостоянке ведется видеонаблюдение, запись с камер изъята. Устанавливается размер ущерба.