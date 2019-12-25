  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Металлистов сгорел балкон
Сегодня, 13:42
92
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Металлистов сгорел балкон

0 0

В результате случившегося никто не пострадал.

Сегодня, 24 августа, на проспекте Металлистов, 12, спасатели тушили балкон в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:19. Выяснилось, что огонь распространился по площади два "квадрата". 

Пламя отправились тушить 15 человек личного состава МЧС и три спецмашины. К 13:33 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге представили проект противоаварийных работ на бывшей фабрике "Невская мануфактура".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, проспект металлистов, сгорел балкон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии