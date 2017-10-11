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Риелтор из Австралии помогла акуле сменить место жительства голыми руками

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В сети появилось видео, как в Австралии девушка пришла на спасение акуле, отловив ее руками.

Жительница Австралии в бухте неподалеку от Мельбурна голыми руками выловила акулу, сообщают The Sydney Morning Herald. 

Отважная девушка Мелисса Хатейер рассказала, что не люди боялись акулы, а хищница людей. Она плавала на дне и билась головой о камни. Мелиссе стало жалко морскую хищницу и она приняла решение поймать ее, чтобы выпустить в океан.  

"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить.  Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — рассказала историю спасения Хетейер.

Австралийка отмечает, что у нее не было страха перед акулой, а было только желание спасти испуганное животное. Также девушка рассказала, что в свободное от спасения акул время, она работает риелтором и помогает людям найти жилье. «Я просто помогла акуле оказаться в океане»,-  добавила она. 

Видео: YouTube/ Kami. vevo

Теги: австралия , акула , новости мира
Категории: Мировые новости

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