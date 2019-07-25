В Курганской области женщина, истязавшая 6 приемных детей, получила условный срок

Опекунша сажала детей на цепь, запирала в сарае, била поленьями и шнуром и получила 5 лет условно.

В Курганской области женщину опекуна 9 несовершеннолетних детей признали виновной и дали 5 лет условно.

Прокуратура Курганской области сообщает, что 61-летняя женщина воспитывала 9 несовершеннолетних детей. Она не обеспечивала их в полной мере одеждой, питанием, заставляла выполнять тяжелую физическую работу. Так например, дети в лютые морозы ходили по улице в легких курточках. Дети регулярно недоедали.

Кроме того, подсудимая регулярно истязала и жестоко обращалась с шестью приемными детьми. Она сажала детей на цепь у кроватей, запирала на долгое время в сарае, неоднократно била детей ремнем, шнуром и поленьями по разным частям тела.

Состоявшийся суд признал женщину виновной по статьям "истязание, совершенное в отношении несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного, незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор в законную силу не вступил.

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Видео: архив Piter.TV