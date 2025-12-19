Женщину унесло течением во время занятия айс-флоатингом в Мурманской области

Возбуждено уголовное дело.

В Кольском районе Мурманской области возбуждено уголовное дело после того, как в реке Тулома пропала женщина, занимавшаяся айс-флоатингом. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошёл вечером 1 января. По данным следствия, женщина 1968 года рождения входила в группу, занимавшуюся айс-флоатингом — экстремальным купанием в холодной воде в специальных утеплённых плавучих гидрокостюмах. В какой-то момент её унесло течением, и место её нахождения до сих пор не установлено.

Следственным отделом по Кольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). На месте происшествия работают следователи и оперативная группа. Продолжаются поиски пропавшей женщины.

Отметим, что айс-флоатинг — популярный в северных регионах вид зимнего отдыха, связанный с повышенными рисками из-за низких температур воды и сильного течения.

Фото: pxhere.com