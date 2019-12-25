Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Колпинской улице

Авария произошла утром в воскресенье.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 23 августа около 10:50 на перекрестке Загородной и Колпинской улиц произошло ДТП.

Сообщается, что водитель Opel Corsa не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате аварии пострадали водитель и маленький пассажир. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что авария на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Просвещения мешает проезду.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте