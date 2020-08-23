Авария на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Просвещения мешает проезду

Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Днем в воскресенье, 23 августа, петербуржец сообщил, что на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения произошла авария.

Судя по кадрам, которые попали в редакцию Piter.TV, столкнулись две иномарки. При каких обстоятельствах это произошло, пока неясно. Также неизвестно, пострадал ли кто-то. Очевидец отметил, что авария вносит нервозность в движение на перекрёстке для других водителей.

Ранее мы писали, что в Ломоносове автоледи на полной скорости врезалась в фонарный столб.

Видео: Piter.TV