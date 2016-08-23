В Ломоносове автоледи на полной скорости врезалась в фонарный столб

По факту ДТП проводится проверка.

В воскресенье, 23 августа, стало известно о том, что в Петродворцовом районе Петербурга автоледи на полной скорости врезалась в фонарный столб. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе УГИБДД.

В ведомстве сообщили, что автомобиль Dodge Caravan под управлением 30-летней петербурженки ехал по Краснофлотскому шоссе. По словам очевидцев, автомобиль внезапно вылетел на встречную полосу и протаранил фонарный столб.

Известно, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе красная иномарка протаранила машину полиции.

Фото:Дорожный инспектор/вк