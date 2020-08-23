  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:43
83
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Выборгском районе красная иномарка протаранила машину полиции

0 0

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.

В воскресенье, 23 августа, в Петербурге красная иномарка протаранила машину полиции. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. На кадрах видно, что иномарка со всей скорости въехала в машину правоохранителей. 

Полицейские на ВАЗ вместе с водителем красного Хендэ провели краш тест своих автомобилей.

пишут очевидцы в соцсетях во "ВКонтакте".

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на Кушелёвской дороге такси перевернулось на полной скорости.

Видео:Piter.TV, фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: выборгский район, дтп машина полицейских, дтп проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии