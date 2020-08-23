В Выборгском районе красная иномарка протаранила машину полиции

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие.

В воскресенье, 23 августа, в Петербурге красная иномарка протаранила машину полиции. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского. На кадрах видно, что иномарка со всей скорости въехала в машину правоохранителей.

Полицейские на ВАЗ вместе с водителем красного Хендэ провели краш тест своих автомобилей. пишут очевидцы в соцсетях во "ВКонтакте".

По предварительной информации, в результате аварии есть пострадавшие. Подробности уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на Кушелёвской дороге такси перевернулось на полной скорости.

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