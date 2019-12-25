Пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии, ребенок - в средней степени тяжести.

Женщина и ребенок пострадали при взрыве самогонного аппарата в Чите. Об этом рассказал глава администрации города Александр Сапожников. По данным чиновника, в больнице оказались 40-летняя местная жительница вместе с двухлетней девочкой. Они находились в кухне в момент инцидента. Раненых забрала бригада скорой помощи.

В региональном Минздраве уточнили, что сейчас женщина находится в реанимационном отделении в краевой клинической больнице. Состояние пациентки врачи находят тяжелым. Ребенок размещен в детской клинической больницы в состоянии средней степени тяжести.

Взрывной волной в квартире обрушены две межквартирные стены. Повреждены три квартиры.

В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, помог ей встать и скрылся.

Фото: Piter.tv