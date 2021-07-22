Преступника поймали спустя двое суток.

В Чите водитель сбил 15-летнюю девочку на велосипеде, помог ей встать и скрылся. Спустя двое суток правоохранительные органы смогли найти нарушителя при помощи камер видеонаблюдения. Известно, что пострадавшую пришлось госпитализировать. Установлено, что в момент аварии за рулем находился 29-летний мужчина. В его отношении составлен протокол.

Напомним, что ДТП в городе зафиксировано еще 20 июля. Машина столкнулась с человеком на пересечении улиц Нечаева и Курнатовского. Водитель ударил транспортным средством несовершеннолетнюю велосипедистку. 15-летняя девочка является призером всероссийских соревнований по триатлону. Сейчас пострадавшая находится в больнице. От состояния ее здоровья будет зависеть мера наказания для нарушителя ПДД.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT