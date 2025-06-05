Мусорный полигон загорелся в Чите на 2000 кв м

Тушение осложнено сильным ветром.

Специалисты ликвидируют возгорание, возникшее на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Чите. Площадь пожара составляет дв тысячи квадратных метров. Соответствующей информацией с местными журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренной службы по Забайкальскому краю. Огнеборцы уточнили, что тушение пламени осложняется сильными порывами метра, которые достигают скорости в 25-30 метров в секунду. В ликвидации последствий пожара задействованы 82 человека личного состава и 18 единиц техники, включая 52 человека и 12 единиц техники от ГУ МЧС. Также привлекаются силы специализированной пожарно-спасательной части по Амурской области. Представители министерства по природе уточняют, что пожар разгорелся на свалке, расположенной вблизи поселка Ивановка, находящейся на эксплуатации компании "Полигон-2".

При контрольном обходе территории дежурным контролером в 08:00 (02:00 по времени Москвы) было обнаружено возгорание мусора на разгрузочной площадке, расположенной с южной стороны свалки. пресс-служба Минприроды Забайкалья

На месте для работы по отсыпке очага возгорания грунтом задействованы автопогрузчик, самосвал, два бульдозера.

В бизнес-центре на Седова загорелся лифт.

Фото и видео: ГУ МЧС России