  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, сколько петербуржцев хочет добираться до работы на велосипеде
Сегодня, 9:39
180
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, сколько петербуржцев хочет добираться до работы на велосипеде

0 0

Половина респондентов выбрала другой вид транспорта.

Аналитики выяснили, сколько жителей города на Неве предпочтут велосипед общественному транспорту при поездке на работу. Выяснилось, что в Петербурге всего 5% опрошенных пользуется двухколесным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 37% горожан, но делают это только 5%. Половина опрошенных вообще выбрала другой вид транспорта. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что рядом со Смольным велосипедисты легли на асфальт. Своей акцией они хотели показать беззащитность водителей двухколесного транспорта.

Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)

 

Теги: велосипед, опросы, работники-велосипедисты спб, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии