Стало известно, сколько петербуржцев хочет добираться до работы на велосипеде

Половина респондентов выбрала другой вид транспорта.

Аналитики выяснили, сколько жителей города на Неве предпочтут велосипед общественному транспорту при поездке на работу. Выяснилось, что в Петербурге всего 5% опрошенных пользуется двухколесным транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Ездить на работу на велосипеде хотели бы 37% горожан, но делают это только 5%. Половина опрошенных вообще выбрала другой вид транспорта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что рядом со Смольным велосипедисты легли на асфальт. Своей акцией они хотели показать беззащитность водителей двухколесного транспорта.

Фото: Pexels (Andrea Piacquadio)