Жениху, открывшему огонь по подросткам в Купчино, предъявлено обвинение

В результате стрельбы мужчина попал в 16-летнего парня.

В среду, 16 июня, петербуржцу, открывшему стрельбу по подросткам во время празднования свадьбы, предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел во вторник, 13 июня, в квартире дома на Купчинской улице. Следствие отмечает, что 47-летний злоумышленник умышленно, однако видимой без причины открыл огонь из пневматической винтовки из окна. Было совершено не менее 3-х выстрелов. В ходе инцидента пострадал 16-летний подросток, о его состоянии пока ничего неизвестно.

Расследование уголовного дела продолжается, вопрос об избрании меры пресечения еще не решен.

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Фото: Piter.tv