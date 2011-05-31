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Жениху, открывшему огонь по подросткам в Купчино, предъявлено обвинение
Сегодня, 16:56
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Жениху, открывшему огонь по подросткам в Купчино, предъявлено обвинение

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В результате стрельбы мужчина попал в 16-летнего парня.

В среду, 16 июня, петербуржцу, открывшему стрельбу по подросткам во время празднования свадьбы, предъявили обвинение по статье о хулиганстве. 

Инцидент произошел во вторник, 13 июня, в квартире дома на Купчинской улице. Следствие отмечает, что 47-летний злоумышленник умышленно, однако видимой без причины открыл огонь из пневматической винтовки из окна. Было совершено не менее 3-х выстрелов. В ходе инцидента пострадал 16-летний подросток, о его состоянии пока ничего неизвестно. 

 Расследование уголовного дела продолжается, вопрос об избрании меры пресечения еще не решен.

Ранее мы писали, что мужчина с ножом в руке угрожал собачнице на улице Олеко Дундича.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, обвинение, стрельба
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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