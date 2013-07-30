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Жены офицеров попросили помочь преобразить Кубинку к возвращению военных
Сегодня, 17:27
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Жены офицеров попросили помочь преобразить Кубинку к возвращению военных

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По словам одной из участниц, в городе ждут появление детского садика.

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева и жен офицеров 45-й бригады обсуждали вопросы преображения Кубинки к возращению военных. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает телеканал "360"

По словам одной из участниц, в городе ждут появление детского садика. Воробьев рассказал, что до конца года объект планируется сдать, при этом строители говорили о завершении работ раньше срока. Известно, что детский сад будет на 330 мест. 

Супруга командира попросила помочь с благоустройством зоны около озера. Губернатор заверил, что вопрос будет решен. 

Ранее мы сообщали, что школу и детский сад в Малом Карлино достроят в 2022 году. На строительных площадках трудится более 100 человек. 

Фото: pixabay
 

Теги: благоустройство, десткий сад, кубинка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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