Жены офицеров попросили помочь преобразить Кубинку к возвращению военных

По словам одной из участниц, в городе ждут появление детского садика.

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева и жен офицеров 45-й бригады обсуждали вопросы преображения Кубинки к возращению военных. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает телеканал "360".

По словам одной из участниц, в городе ждут появление детского садика. Воробьев рассказал, что до конца года объект планируется сдать, при этом строители говорили о завершении работ раньше срока. Известно, что детский сад будет на 330 мест.

Супруга командира попросила помочь с благоустройством зоны около озера. Губернатор заверил, что вопрос будет решен.

Ранее мы сообщали, что школу и детский сад в Малом Карлино достроят в 2022 году. На строительных площадках трудится более 100 человек.

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