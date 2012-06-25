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Школу и детский сад в Малом Карлино достроят в 2022 году
Сегодня, 15:55
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Школу и детский сад в Малом Карлино достроят в 2022 году

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На строительных площадках трудится более 100 человек. 

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе строительного блока Ленинградской области сообщили, что школу и детский сад в Малом Карлино достроят в этом году. На строительных площадках трудится более 100 человек. 

Детский садик сможет принять 220 человек. Там завершается обустройство систем отопления, вентиляции и  дымоудаления. На объекте работают 55 человек, общая готовность здания – 45 %. Окончание строительно-монтажных работ намечено на осень. 

Школа №440 на 450 мест готова на 27%. Объект достраивают 50 человек: в первом корпусе строители завершают устройство кровли, возводят стены и внутренние перегородки. Во втором продолжают монолитные работы. Объект планируют сдать в декабре 2022 года.

В учреждениях будут актовые залы, спортивные залы, медкабинеты, пищеблоки. В школе разместят библиотеку. 

Фото: Стройблок ЛО для СМИ / Телеграм

Теги: малое карлино, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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