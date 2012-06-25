Школу и детский сад в Малом Карлино достроят в 2022 году

На строительных площадках трудится более 100 человек.

В четверг, 24 февраля, в пресс-службе строительного блока Ленинградской области сообщили, что школу и детский сад в Малом Карлино достроят в этом году. На строительных площадках трудится более 100 человек.

Детский садик сможет принять 220 человек. Там завершается обустройство систем отопления, вентиляции и дымоудаления. На объекте работают 55 человек, общая готовность здания – 45 %. Окончание строительно-монтажных работ намечено на осень.

Школа №440 на 450 мест готова на 27%. Объект достраивают 50 человек: в первом корпусе строители завершают устройство кровли, возводят стены и внутренние перегородки. Во втором продолжают монолитные работы. Объект планируют сдать в декабре 2022 года.

В учреждениях будут актовые залы, спортивные залы, медкабинеты, пищеблоки. В школе разместят библиотеку.

Фото: Стройблок ЛО для СМИ / Телеграм