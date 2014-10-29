Жёны и вдовы участников СВО могут бесплатно ездить в общественном транспорте Петербурга

В 2022 году право на бесплатный проезд был предоставлен только детям участников СВО. Также, согласно изменениям, предусмотрен круглогодичный бесплатный проезд для детей участников СВО в пригородных поездах.

Супругам участников СВО, проходящих службу или вернувшихся с неё, предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте Петербурга. Губернатор Северной столицы подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2022 № 928". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Бесплатный проезд действует с 17 июля 2024 года. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки, необходимо оформить бесплатный проездной билет в ГКУ "Организатор перевозок". Срок его действия – до 31 декабря 2024 года включительно.

Право бесплатного проезда также распространяется на вдов и вдовцов участников СВО до их повторного вступления в брак.

Также, согласно изменениям, предусмотрен круглогодичный бесплатный проезд для детей участников СВО в пригородных поездах. До сих пор он действовал только в периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря.

В 2022 году право на бесплатный проезд был предоставлен только детям участников СВО. В 2023 и 2024 годах эта мера поддержки продлевалась, сейчас она действует до конца года.

Адреса ГКУ "Организатор перевозок" для оформления бесплатного проездного билета:

- ул. Рубинштейна, д. 32, литера А;

- пл. Ленина, д. 8/8;

- г. Ломоносов, ул. Привокзальная, д. 1;

- Зеленогорск, ул. Вокзальная, уч. 17.

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Фото: Piter.tv