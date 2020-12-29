Жена заболевшего коронавирусом Малафеева рассказала о его состоянии

Бывший вратарь "Зенита" находится под наблюдением врачей.

Супруга бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Екатерина, которого накануне вечером увезли в больницу с коронавирусом, рассказала о его состоянии. Девушка заявила, что сейчас ее муж находится под наблюдением врачей из-за высокой температуры, но все не так страшно, как казалось на первый взгляд. Об этом пишет 78.ru.

По словам Екатерины, компьютерная томография показала в два раза меньше проблемы с легкими, чем изначально сделанное УЗИ. Врачи делают все необходимое, чтобы Вячеслав как можно скорее пошел на поправку.

Сама Екатерина и дети, у которых также был коронавирус, выздоровели. "Я думаю, что у Славы сейчас там будет все гораздо быстрее и лучше", - отметила жена бывшего зенитовца.

Ранее число больных коронавирусом и госпитализаций в Петербурге снизилось на 20% за неделю.

Фото: Instagram / malafeev16ru