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Жена врача из Всеволожского района записала видеообращение о важности самоизоляции

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Она рассказала, что дети не видели отца несколько дней.

Супруга Андрея Тополяна – врача инфекционного отделения больницы во Всеволожском районе – рассказала о тяжелом труде своего мужа. Видеообращение разместили в ВК-сообществе ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™. 

По словам женщины, медики во время эпидемии работают на износ: на сон зачастую остается пара часов, а для общения с близкими и вовсе нет времени. Поэтому от соблюдения режима самоизоляции зависит не только человеческое здоровье, но и возможность быстрее вернуться к нормальной жизни.

Сейчас Тополян круглые сутки работает с зараженными коронавирусом пациентами. Дети семейной пары не видели отца уже две недели.

Ранее мы рассказали о том, что житель Всеволожска передал врачам скорой помощи 700 масок.

Фото и видео: ВКонтакте / /vsevolozhsk_vk

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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