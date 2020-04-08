Житель Всеволожска передал врачам скорой помощи 700 масок

Медики, получившие средства защиты, записали видеообращение к жителям.

Во вторник, 7 апреля, работники Всеволожской реанимационной бригады получили 700 масок от местного жителя. Информация об этом появилась в сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".

Средства личной защиты приняли анестезист Антонина Казакова и врач анестезиолог-реаниматолог Никита Наумов. Они записали небольшое видеообращение, в котором рассказали, что, согласно новым данным, маски при выходе на улицу необходимо носить всем гражданам.

Поставками средств защиты в городе с недавнего времени занимается сотрудник строительной компании "Гарантъ" Дмитрий Альхов. Он регулярно ведет отсчеты о проделанной работе на своей странице ВК. Так, в период с 3 по 8 апреля бизнесмен сумел закупить более 8000 масок и 20 обеззараживающих установок для операционных.

Ранее мы рассказывали о том, что работники вагоностроительного завода в Тихвине надели маски.

Видео: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk