Житель Всеволожска передал врачам скорой помощи 700 масок

Во вторник, 7 апреля, работники Всеволожской реанимационной бригады получили 700 масок от местного жителя. Информация об этом появилась в сообществе "ВСЕВОЛОЖСК ВКонтакте™".
Средства личной защиты приняли анестезист Антонина Казакова и врач анестезиолог-реаниматолог Никита Наумов. Они записали небольшое видеообращение, в котором рассказали, что, согласно новым данным, маски при выходе на улицу необходимо носить всем гражданам.
Поставками средств защиты в городе с недавнего времени занимается сотрудник строительной компании "Гарантъ" Дмитрий Альхов. Он регулярно ведет отсчеты о проделанной работе на своей странице ВК. Так, в период с 3 по 8 апреля бизнесмен сумел закупить более 8000 масок и 20 обеззараживающих установок для операционных.
Ранее мы рассказывали о том, что работники вагоностроительного завода в Тихвине надели маски.
Видео: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk
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