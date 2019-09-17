Жена сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке в кинокартине

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила во время создания фильма "Москва слезам не верит". Об этом сообщил телеканал "Звезда".
Кожина делала правки в сценарии по просьбе мужа. Но в тексте всё равно оказалась одна ошибка. Героиня Раисы Рязановой в фильме говорит подруге, что идет "в концерт". По словам Людмилы Черных, героиня должна была говорить правильно "на концерт". Но в сценарии она поправила, а в фильме после фразы "в концерт" героиню поправили и сказали, что правильно "на концерт".
Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны 40 лет назад — 11 февраля 1980 года. В 1981 году фильм получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке.
Названы лучшие отечественные фильмы.
Видео: YouTube/ Киноконцерн "Мосфильм"
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