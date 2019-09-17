Жена сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке в кинокартине

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны 40 лет назад.

Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила во время создания фильма "Москва слезам не верит". Об этом сообщил телеканал "Звезда".

Кожина делала правки в сценарии по просьбе мужа. Но в тексте всё равно оказалась одна ошибка. Героиня Раисы Рязановой в фильме говорит подруге, что идет "в концерт". По словам Людмилы Черных, героиня должна была говорить правильно "на концерт". Но в сценарии она поправила, а в фильме после фразы "в концерт" героиню поправили и сказали, что правильно "на концерт".

Фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" вышел на экраны 40 лет назад — 11 февраля 1980 года. В 1981 году фильм получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке.

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Видео: YouTube/ Киноконцерн "Мосфильм"