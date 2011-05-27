Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца

В нем он, в том числе, рассуждает о смерти.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала на своей YouTube-странице интервью с отцом, сделанное незадолго до его смерти. Анонс появился в Instagram Юлии.

Одной из тем обсуждения стало отношение Владимира Валентиновича к смерти людей "из его поколения". Знаменитый режиссер заявил, что "его поколению" уже пора уходить, и с этим ничего не поделаешь. Также он считал, что к смерти нужно готовиться, но "не гроб примерять и мерки снимать", а подводить итоги жизни.

Чтобы где-то не на улице скосило, а все-таки в постели умереть спокойно, и закончить дела. Подытожил режиссер

Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 82 лет от последствий коронавируса.

Ранее в Петербурге от коронавируса умер художник из Русского музея Борис Кошелохов.

Видео: Instagram / juliavmenshova