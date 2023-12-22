Комедия "Остров заблудших душ"

Спектакль пройдет в Петербурге 23 марта в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Остров заблудших душ" — спектакль по пьесе Вуди Аллена Central Park West. Комедия о семейных отношениях, изменах и настоящей любви. После спектаклями вы по-новому посмотрите на супружеская неверность, враньё и любовь. Захватывающую историю, понятную юным и взрослым зрителям, расскажут известные артисты. На сцену выйдут Юлия Меньшова, Ольга Прокофьева, Евгений Дятлов и другие артисты.

Муж главной героини изменяет с ее лучшей подругой, супруг которой даже не догадывается о похождениях любимой. Пока две дамы делят одного мужчину, он уходит к третьей. Сначала герои врут и выкручиваются, но когда тайное становится явным, они нападают друг на друга. И одному из персонажей под руку попадается старинный пистолет...

Фото: La Театр (сайт)