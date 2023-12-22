  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Комедия "Остров заблудших душ"
Сегодня, 19:00
424
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Комедия "Остров заблудших душ"

0 0

Спектакль пройдет в Петербурге 23 марта в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

"Остров заблудших душ" — спектакль по пьесе Вуди Аллена Central Park West. Комедия о семейных отношениях, изменах и настоящей любви. После спектаклями вы по-новому посмотрите на супружеская неверность, враньё и любовь. Захватывающую историю, понятную юным и взрослым зрителям, расскажут известные артисты. На сцену выйдут Юлия Меньшова, Ольга Прокофьева, Евгений Дятлов и другие артисты.

Муж главной героини изменяет с ее лучшей подругой, супруг которой даже не догадывается о похождениях любимой. Пока две дамы делят одного мужчину, он уходит к третьей. Сначала герои врут и выкручиваются, но когда тайное становится явным, они нападают друг на друга. И одному из персонажей под руку попадается старинный пистолет...

Фото: La Театр (сайт)

Теги: комедия, остров заблудших душ, театр, юлия меньшова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии