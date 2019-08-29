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Названы лучшие отечественные фильмы

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Респондентам на выбор дали 100 номинантов.

Россияне назвали лучшие фильмы в истории отечественного кино. В опросе "Первого канала" приняло участие  50 тысяч человек.

Респондентам на выбор дали 100 номинантов. Лучшим детективом россияне назвали "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", первое место среди приключенческих картин заняла лента "Д"Артаньян и три мушкетера", лучшим детским фильмом назвали "Приключения Электроника". Лидером среди комедий и мелодрам стали фильмы "Любовь и голуби" и "Москва слезам не верит" соответственно.

Лучшим актером и актрисой респонденты выбрали Андрея Миронов и Надежду Румянцеву, а режиссером – Леонид Гайдай.

Ранее россияне назвали свои самые любимые жанры кино.

Фото: открытые источники 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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