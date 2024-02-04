Жена директора стройкомпании в Петербурге стала фигуранткой уголовного дела

Женщина попала под следствие из-за 600 млн рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали супругу генерального директора строительной компании "ЦКС" по делу о хищении более 600 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, женщина являлась совладельцем фирмы и имела доступ к финансовым операциям. Ее действия следователи расценивают как соучастие в хищении средств дольщиков. Суд принял решение заключить подозреваемую под стражу.

Ранее по этому же делу были арестованы ее муж — генеральный директор компании Анатолий Гончаров — и его брат, занимавший должность директора по строительству. Следствие установило, что руководство "ЦКС" заключало договоры с гражданами на строительство жилых домов, однако обязательства по контрактам выполнены не были, а полученные средства не возвращались заказчикам. Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, оценивается более чем в 600 млн рублей.

Фото: Piter.TV