  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жена Оззи Осборна рассказала, что музыкант не может ходить
Сегодня, 15:43
79
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Жена Оззи Осборна рассказала, что музыкант не может ходить

0 0

Певец готовится выступить с группой Black Sabbath на летнем концерте в Бирмингеме.

Шэрон Осборн, жена музыканта и вокалиста рок-группы Black Sabbath Оззи Осборна, рассказала, что ее муж не может ходить. Об этом она сообщила в интервью The Sun.

По ее словам, грядущий концерт группы, который состоится 5 июля в Бирмингеме, станет последним для Озборна. Шэрон подчеркнула, что ее муж рад возможности вернуться на сцену. Она добавила, что, несмотря на проблемы с передвижением, музыкант сохранил голос и готов к грядущему выступлению. Для Black Sabbath это будет первое за 20 лет выступление в оригинальном составе.

Ранее мы сообщали, что Шнуров и "Ленинград" выступят в России после долгого перерыва.

Фото: blacksabbath.com

Теги: black sabbath, оззи озборн, проблемы со здоровьем
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии