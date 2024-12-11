Жена Оззи Осборна рассказала, что музыкант не может ходить

Певец готовится выступить с группой Black Sabbath на летнем концерте в Бирмингеме.

Шэрон Осборн, жена музыканта и вокалиста рок-группы Black Sabbath Оззи Осборна, рассказала, что ее муж не может ходить. Об этом она сообщила в интервью The Sun.

По ее словам, грядущий концерт группы, который состоится 5 июля в Бирмингеме, станет последним для Озборна. Шэрон подчеркнула, что ее муж рад возможности вернуться на сцену. Она добавила, что, несмотря на проблемы с передвижением, музыкант сохранил голос и готов к грядущему выступлению. Для Black Sabbath это будет первое за 20 лет выступление в оригинальном составе.

Ранее мы сообщали, что Шнуров и "Ленинград" выступят в России после долгого перерыва.

Фото: blacksabbath.com