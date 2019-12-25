Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в Германию

Главный врач больницы в Омске, где в реанимации находится Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии.

Юлия Навальная просит Владимира Путина разрешить транспортировку госпитализированного Алексея Навального в Германию на лечение. В данный момент политик находится в коме.

Она направила обращение в электронную приёмную главы государства. В нём она требует разрешения вывезти супруга в Германию.

Главный врач больницы в Омске, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии. Он заявил, что пациент в нестабильном состоянии, потому транспортировать его нельзя.

Ранее Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному.