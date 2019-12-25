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Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в Германию
Сегодня, 16:02
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matveyvn

Жена Навального просит Путина разрешить транспортировку мужа в Германию

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Главный врач больницы в Омске, где в реанимации находится Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии.

Юлия Навальная просит Владимира Путина разрешить транспортировку госпитализированного Алексея Навального в Германию на лечение. В данный момент политик находится в коме.

Она направила обращение в электронную приёмную главы государства. В нём она требует разрешения вывезти супруга в Германию.

Главный врач больницы в Омске, где в реанимации находится Алексей Навальный, 21 августа не разрешил перевезти его в клинику в Германии. Он заявил, что пациент в нестабильном состоянии, потому транспортировать его нельзя.

Ранее Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному.

Теги: навальный, отравление навального, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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