Жена Медведчука: Зеленский не ответил на обращение

Оксана Марченко заметила, что президент Украины "сам себе закон".

Жена руководителя политического совета партии "Оппозиционна платформа - за жизнь" Виктора Медведчука заявила, что украинский президент Владимир Зеленский не ответил на ее видеообращение с просьбой освободить ее супруга из заключения. Оксана Марченко уточнила, что не получила никаких сведений от главы государства или реакции. Об этом украинка рассказала на пресс-конференции с журналистами в Москве.

Но, наверное, я и не ожидаю получить реакцию от Зеленского, который не прислушивался к диалогу, а куда уж сейчас отвечать на мои просьбы и законные требования соблюдать права человека? Нет, на такие вопросы он не отвечает, он сам себе закон. Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука

Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа.

Фото и видео: YouTube / Оксана Марченко