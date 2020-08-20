  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
107
matveyvn
Код вставки плеера

Жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП

0 0

После аварии Ефремов посвятил Захарову стихи.

Жена актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП. Об этом пишет ТАСС.

Супруга артиста дала показания в Пресненском суде столицы. По её словам, Ефремов хочет разобраться в том, что случилось в день ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе.

Софья Кругликова, жена Михаила Ефремова

Она же рассказала, что после аварии Ефремов посвятил Захарову стихи.

Ранее заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде.

Видео: YouTube / Life Новости

Теги: дело ефремова, дтп, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии