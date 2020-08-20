Жена Ефремова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП

Жена актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова заявила, что он не признавал вину в смертельном ДТП. Об этом пишет ТАСС.
Супруга артиста дала показания в Пресненском суде столицы. По её словам, Ефремов хочет разобраться в том, что случилось в день ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.
Михаил никогда не признавал вину, несмотря на все заметки в прессе.
Софья Кругликова, жена Михаила Ефремова
Она же рассказала, что после аварии Ефремов посвятил Захарову стихи.
Ранее заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде.
Видео: YouTube / Life Новости
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