Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде

Актёра увезли на машине ФСИН.

Заседание по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, прервали из-за эвакуации в Пресненском суде. Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что сообщение о минировании суда поступило через анонимный телефонный звонок. Об эвакуации сообщили по внутренней связи, все находящиеся внутри здания суда покинули его.

Ефремова увезли на машине ФСИН. После его вернули в здание. Заседание скоро будет возобновлено. Ожидается, что сегодня артист даст показания, также на сегодня запланировано выступление свидетелей защиты.

Ранее мы писали, что Михаила Ефремова выписали из больницы.