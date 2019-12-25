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Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде
Сегодня, 15:02
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matveyvn

Заседание по делу Ефремова прервали из-за эвакуации в суде

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Актёра увезли на машине ФСИН.

Заседание по делу Михаила Ефремова, которого обвиняют в смертельном ДТП, прервали из-за эвакуации в Пресненском суде. Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что сообщение о минировании суда поступило через анонимный телефонный звонок. Об эвакуации сообщили по внутренней связи, все находящиеся внутри здания суда покинули его.

Ефремова увезли на машине ФСИН. После его вернули в здание. Заседание скоро будет возобновлено. Ожидается, что сегодня артист даст показания, также на сегодня запланировано выступление свидетелей защиты.

Ранее мы писали, что Михаила Ефремова выписали из больницы. 

Теги: дело ефремова, суд, фсин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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