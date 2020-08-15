Михаила Ефремова выписали из больницы

Об этом сообщил адвокат актера

Эльман Пашаев, представляющий интересы Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, уточнил, что артист покинул Боткинскую больницу и теперь находится у себя дома. Он добавил, что не знает точного диагноза, поставленного подзащитному.

Напомним, судебное заседание было назначено на 11 августа, однако актер почувствовал себя плохо и был госпитализирован с подозрением на инсульт. В дальнейшем диагноз не подтвердился, однако врачи считают, что по состоянию здоровья Ефремов еще не может появиться в суде. В связи с этим заседание, перенесенное на 18 августа, сейчас остается под вопросом.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого на следующий день скончался в больнице. Как показала экспертиза, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови были выявлены следы наркотиков.

Видео: АГН Москва

