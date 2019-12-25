Застройщик сохранит Жемчужный пляж для петербуржцев

Во время строительства рядом проходящих трасс жителям обеспечат спуск к берегу.

Судьбу Жемчужного пляжа, который пытаются защитить петербуржцы, обсудили на заседании профильной комиссии ЗакСа по экологической защите населения 11 февраля. Горожане переживают, что из-за строительства трасс по Балтийскому бульвару и улице Адмирала Черокова пляж вдоль акватории Финского залива может быть утерян. Жемчужный пляж, не имеющий официального статуса, активно используется петербуржцами в качестве места для отдыха.

В профильных комитетах отметили, что возведение магистралей идет по всем правилам и документации, а сами дороги необходимы всему Красносельскому району. Застройщик, тем не менее, готов уважить местных жителей и обеспечить спуски к берегу и благоустройство пляжной территории.

Депутаты ЗакСа предложили разработать вариант планирования территории, при котором учтутся интересы и тех, кто развивает транспортную сеть, и петербуржцев, которые хотят отдыхать на пляже.



Ранее активисты выходили в защиту Жемчужного пляжа. Piter.tv показал, как это было.

Фото: Саша Андреев, Pearl Beach | Жемчужный Пляж / "ВКонтакте"