"Жёлтый" уровень погодной опасности в Ленобласти продлили до 8 декабря

Почти все районы 47-ого региона накроют вьюга и снегопад.

В среду, 7 ноября, в 47-ом регионе установлен "жёлтый" уровень погодной опасности. Из-за продолжительной вьюги и снегопада почти во всех районах он сохранится до четверга включительно. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

Особенно сильно стихия разыграется в западных районах Ленобласти, где снегопад, начавшийся ранним утром, продолжит идти примерно до полуночи.

Добавим, что "жёлтый" уровень погоды означает, что нахождение на уличе можно считать потенциально опасным для населения. Ведомство просит жителей Ленинградской области соблюдать предельную осторожность.

Ранее мы сообщили о том, что около 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за год.

Фото: Piter.TV