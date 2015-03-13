Около 200 км региональных трасс отремонтировали в Ленобласти за год

Специалистам удалось выполнить 50% плана в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2023 год.

С января 2022 гола в Ленинградской области успели отремонтировать примерно 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Таким образом, досрочно завершена половина ремонтного плана на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Наиболее протяжённым из списка считается 20-километровый участок между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе. Также приведено в порядок 17 км дороги между Кикерино и Вырой, 10 км между Лугой и поворотом на деревню Наволок.

По просьбе местных жителей ремонт был проведён не проезжих частях между Кудрово и Колтушами, Сертолово и Агалатово, Токсово и Лехтуси.

Ранее мы сообщили о том, что более 80 дачных дорог отремонтируют за 1,3 млрд рублей в Петербурге и Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"