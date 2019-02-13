Жилищный комитет рассказал сколько стоит почистить крышу от снега и наледи

Исходя из этих цен УК может повышать тарифы.

В среду, 13 февраля, состоялась пресс-конференции с участием представителей Жилищного комитета. На ней эксперты объяснили, отчего может зависеть тарифы управляющей компании по очистке того или иного дома от снега и наледи.

Представители Жилищного комитета рассказали, что в Санкт-Петербурге цена за уборку одного квадратного метра кровли составляет 54 копейки. С одного небольшого дома за год в совокупности УК может получить от 15-20 тысяч рублей, однако иногда этого может просто не хватить на уборку за весь сезон.

Проблема не в качестве услуги, а в возможности оказания ее объяема исходя из предоставденныъ средств. Это надо понимать

- Александр Локтионов, заведующий отделом развития ГУП ВЦКП

Они также отметили, что важно чтобы собственники это понимали и обсуждали принимаемый тариф заранее. Если брать в расчет Товарищество собственников жилья (ТСЖ), то у 14% из них заметна динамика повышения тарифов на 7% процентов. Это помогает УК качественно выполнять свои обязанности по очистке кровель.

Ранее Piter.TV писал о том, что в феврале цена ЖКУ в Санкт-Петербурге стала на 5 % выше по сравнению с январем.

Видео: Piter.TV