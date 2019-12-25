Железнодорожники в Гатчине попытались присвоить себе полтонны дизеля

Злоумышленники задержаны.

Полицейские поймали с поличным троих сотрудников станции Гатчина–Варшавская, пытавшихся выкрасть дизельное топливо из мотовоза. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

Выяснилось, что среди членов банды орудовали машинист и мастер участка. Последний намеренно завышал показатели горючего в маршрутных листах, после чего "лишнее" топливо сливали и готовили выставить на продажу. Воровать начали с марта текущего года.

В общей сложности у неудачливых "бизнесменов" изъяли 31 канистру 611 литрами дизеля. Возбуждено уголовное дело, все соучастники дали признательные показания. Всем им грозит провести за решеткой до 5 лет.

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Фото: Пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

