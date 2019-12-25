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Студент пытался поджечь участковую избирательную комиссию в Энколово
Сегодня, 11:21
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nadezhda_sib

Студент пытался поджечь участковую избирательную комиссию в Энколово

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Молодого человека задержали.

В воскресенье, 28 июня, молодого человека задержали по подозрению в попытке поджога избирательного участка, сообщило "47news.ru". Инцидент произошел в деревне Энколово во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации издания, 19-летний юноша является студентом Санкт-Петербургского Морского технического университета. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах голосование по поправкам в Конституцию провели в автобусе. 

Фото: Piter.TV

Теги: избирательный участок, поджог, энколово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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