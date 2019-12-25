Студент пытался поджечь участковую избирательную комиссию в Энколово

Молодого человека задержали.

В воскресенье, 28 июня, молодого человека задержали по подозрению в попытке поджога избирательного участка, сообщило "47news.ru". Инцидент произошел в деревне Энколово во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации издания, 19-летний юноша является студентом Санкт-Петербургского Морского технического университета. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах голосование по поправкам в Конституцию провели в автобусе.

Фото: Piter.TV