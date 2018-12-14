Железнодорожные вокзалы и платформы готовятся к зиме

Октябрьская железная дорога продолжает готовиться к зиме, сообщает пресс-служба "РЖД".
Железнодорожники подготовили к грядущим холодам и снежным дням более 10 тыс. устройств пневмо- и автообдувки на станциях и устройств электрообогрева. Это оборудование поможет бесперебойно работать железнодорожным стрелкам.
К очистке путей от снега готовы 80 снегоуборочной и -очистительной техники, а также эскаваторы и пневмообдувочные машины.
Особое внимание, по традиции, уделили пассажирским объектам: к зиме подготовили 120 зданий вокзалов и почти две тысячи пассажирских платформ
Все работы планируется завершить к 1 ноября.
Напомним, что с 1 октября в Петербурге изменилось расписание пригородных электричек.
Фото: Piter.TV
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