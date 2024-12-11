ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале Пскова

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале Пскова. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что теракт планировали выходцы из Центральной Азии, состоявшие в ячейке международной террористической организации. Злоумышленники собирались здание городского железнодорожного вокзала. Они действовали по указанию эмиссара организации, находящегося за рубежом.

Также сообщается, что при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. Их нейтрализовали ответным огнем. В месте проживания злоумышленников изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Фото: Piter.tv