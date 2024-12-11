В Адыгее пресечена незаконная продажа этилового спирта

Каналы поступления и сбыта незаконной продукции устанавливаются.

Российские правоохранительные органы по Адыгее при поддержке регионального управления ФСБ России пресекли противоправную деятельность со стороны 50-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики. В настоящее время мужчина подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 171.3 УК РФ. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовали сотрудники пресс-службы МВД. Полиция установила, что в декабре 2024 года злоумышленник приобрел и организовал незаконную перевозку этилового спирта на базу. При этом у бизнесмена не было необходимых разрешительных документов. Во время осмотра помещения сотрудники полиции обнаружили автомобильную цистерну, а также свыше 400 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом около 24 тысяч литров.

Согласно заключению экспертов-криминалистов республиканского МВД, в изъятых емкостях находился 95% этиловый спирт. пресс-служба МВД РФ по региону

Ведется уголовное дело. Специалисты устанавливают нелегальные каналы поступления товара и места реализации алкогольной продукции.

В отношении подростков, избивших сверстника в ТРК на Полюстровском, возбудили уголовное дело.

Фото и видео: МВД Медиа