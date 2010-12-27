С 1 октября в Петербурге изменится расписание пригородных электричек

Несколько поездов отменят.

Октябрьская железная дорога объявила об изменениях в графике движения пригородных поездов. Несколько номеров электричек будут выходить в Финляндском направлении по другому графику. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. По данным компании, причиной стала сезонное снижение пассажиропотока.

Расписание будет изменено с 1 октября. Пропадут пригородные составы, движущиеся через Сестрорецк в Белоостров. Речь идет о маршрутах под номерами 6005, 6021, 6027, 6035, 6039, 6043.

Поезда 6029/6030 и 6047 будут курсировать по направлению только по выходным. Электрички 6009, 6023, 6070, 6084 не будут ехать по участку Сестрорецк-Белоостров. Петербуржцы смогут отправляться в поездах с номерами 6015 и 6078 только по субботам и воскресеньям.

В РЖД добавляют, что также изменится расписание электрички 6819, которая перевозит из Петербурга на Ладожское Озеро. От Финляндского вокзала поезд будет отходить в 11:48, а прибывать в пункт назначения в 13:06.

Ранее Piter.tv писал о том, что электрички из Петербурга в Ленобласть планируется запустить в тактовом режиме.

Фото: Piter.tv

