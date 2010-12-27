В четверг, 19 сентября. стало известно, что электрички из Петербурга в Ленобласть планируется запустить в тактовом режиме к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Такое решение было принято итогам совещания о перспективах развития транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти. Эксперты планируют пустить электрички в режиме шаттлов между Сертолово и Левашово. Также усилят движение пригородных поездов до Зеленогорска, Выборга, Красного Села, Ораниенбаума и Волхова.
Также в администрации Петербурга заявили о планах на создание двух полукольцевых маршрутов движения электропоездов до "Пулково".
Ранее мы сообщали о том, что КРТИ нашел проектировщика станций "коричневой" ветки метро.
Фото:pixabay
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