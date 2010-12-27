В ФОМе спросили у россиян, как они относятся к Конституции.

Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на исследования ФОМ. Почти 68% жителей страны считают, что следует внести поправки в документ. В 2013 году за это предложение выступали только 44% опрошенных, в 2018-ом - 66%.

Около 17% считают, что пересматривать Конституцию не следует. Таких людей меньше на 3%. Еще 54% россиян заявили, что считают Конституцию "хорошей", "плохой" - 22%. Почти 47% заявили, что Конституция не определяет жизнь страны, так как это формальный документ. В противовес им 43% придерживаются противоположной точки зрения. Эти же люди все же считают, что она помогает защищать права рядовых граждан (43%). Хотя 47% не согласны с этим утверждением.

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Ранее Piter.tv писал о том, что сценаристы "Игры престолов" подписали письмо против политических репрессий в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

