Сценаристы "Игры престолов" подписали письмо против политических репрессий в России

Американцы присоединились к инициативе, организованной Ходорковским.

Сценаристы сериала "Игра престолов" подписали письмо против политических репрессий в России. Известно, что в документе отмечены Дэвид Бениофф и Дэниал Уайсс. Инициаторами послания выступили активисты поддержки гражданского общества. Основателем организации является Михаил Ходорковский.

Письмо является коллективным творением. На данный момент проект подписали 77 общественных деятелей. В список включен известный писатель Стивен Фрай, Нобелевский лауреат Герта Мюллер, а также бывшие руководители Литвы, Болгарии и Ирландии. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

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Видео: YouTube/VOA News