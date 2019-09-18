В РПЦ отреагировали на письмо 40 священников в защиту осужденных за митинги в Москве

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве назвали политической декларацией.

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве назвали политической декларацией. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на зампредседателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе.

Как отметил Вахтанг Кипшидзе, у церкви есть право печалования (право ходатайствовать за осужденных). Этим правом священники активно пользуются, зачастую непублично.

Но когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ, — это политика, а не печалование. Вахтанг Кипшидзе

Представитель РПЦ посчитал бесполезным письмо, где перемешались "странным образом политическая риторика и священные тексты". Открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве написали более 40 священников РПЦ. В документе говорится о необходимости пересмотра судебных решений, так как приговоры больше похожи на "запугивание россиян".

ВЦИОМ: Почти 70% россиян одобрили жесткие меры по разгону митинга в Москве 27 июля.