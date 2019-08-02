ВЦИОМ: Почти 70% россиян одобрили жесткие меры по разгону митинга в Москве 27 июля

В поддержку протестующих высказались 30%.

ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому 70% россиян одобряют жесткие действия со стороны правительства и правоохранительных органов опри разгоне акции 27 июля в Москве.

Среди москвичей 61% одобряет разгон митинга в центре Москвы. По стране этот показатель составил 69%. Против выступили 26% жителей столицы и 23% жителей всей страны. Как выяснилось, о митинге было известно 80% москвичей и 60% всех россиян.

Согласно исследованию 54% опрошенных поддержали отказ Мосгоризбиркома регистрировать независимых кандидатов, у которых выявили нарушения. Против высказались 29% респондентов. Чуть больше 30% поддержали сами протесты, а 11% готовы принимать участие. Напомним, 27 июля в ходе несогласованной акции задержали 1300 человек по данным "ОВД-Инфо".

Видео: Зимняя черешня